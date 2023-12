Valeria Mazza deslumbra con su figura perfecta a los 51 años

Valeria Mazza, sigue deslumbrando y dando que hablar a sus 51 años. La destacada modelo y actriz argentina es reconocida internacionalmente por su importantísima carrera en la moda de los años 90. Mazza llegó a ser portada de innumerables revistas y la figura principal de cientos de desfiles. Además, ha participado de proyectos televisivos. Su presencia en el mundo del entretenimiento sigue sin dudas siendo relevante y la modelo lo demuestra marcando tendencia con sus atuendos.

Estos días, la modelo fue noticia al lucir espectacular en la gran noche de los Martín Fierro de la Moda, gala que se llevó a cabo el fin de semana. Valeria fue elegida como presidenta del jurado de honor del evento y junto a Ángel de Brito, estuvo a cargo de la conducción. La supermodelo se encargó de no pasar desapercibida y dejar boquiabiertos a todos aquellos que la miraban con la elección de 6 maravillosos vestidos.

Valeria Mazza lució seis atuendos durante la ceremonia. Fuente: Netflix

Con cada uno de sus atuendos, Valeria Mazza mostró su figura perfecta. Uno de los looks que lució para el final de la ceremonia y que más llamó la atención es un diseño de Gorof. La modelo eligió un vestido en tonalidades Silver Noir. El diseño fue realizado en crepé italiano y tul francés y contaba con un strapless clásico y un profundo escote en V.

La reconocida modelo compartió sus looks en las redes sociales con sus más de 628 mil seguidores y rápidamente las imágenes se llenaron de me gusta. Entre los comentarios de sus fans en Instagram podemos leer "Que hermosura de looooookkss , todos te quedan hermosos" "Todos los looks están espectaculares!! Pero el blanco me voló la cabeza!! No puede ser más lindo".

La modelo luce increíble a sus 51 años. Fuente: Instagram @valeriamazza

Valeria Mazza parece ser inmune al paso de los años y sigue imponiéndose como un induscutido ícono de la moda. Impregnandole glamour y estilo a los sitios donde asiste. Demostrando que sigue siendo una supermodelo luciendo estos vestidos de alta costura de famosos diseñadores argentinos.