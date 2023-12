Mónica Ayos es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar en sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que están atentos a todo lo que publica y la llenan de halagos y corazones. Así ocurrió con una de sus últimas publicaciones.

Mónica Ayos se llevó todas las miradas y conquistó corazones al atardecer

La bellísima actriz argentina compartió una serie de fotos al atardecer con las que se llevó todas las miradas. "Sos bella Moni", "Hermosa", "Bonita", "Muy bella y muy buena actriz. Que tengas mucho éxito en todo lo que hagas y que Dios te bendiga siempre a ti y también a Diego", "Muy hermosa", "La sonrisa más bella" y "Vos sabés que sos la señora más bonita. Te admiro, bombón", son algunos de los tantos mensajes que recibió.

Mónica Ayos en Instagram

Ayos proviene de una familia de artistas. Sus padres, Víctor y Mónica, eran bailarines estables de las orquestas de los icónicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Ella se formó en danza y canto y así, los acompañó a recorrer el mundo con su arte.

Como actriz, en Argentina, logró abrirse camino entre los más grandes. Sin embargo, años atrás decidió emigrar a México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos. Allí, comenzó de cero y ya protagonizó grandes producciones internaciones. Su trabajo más reciente en la pantalla chica es Vencer la culpa.

"Me dediqué a creer en mí y seguir mis sueños y mi vocación, eso fue desde mis 11 años arriba de un escenario y no lo cambió ni lo cambiará nada en el mundo (a menos de que sea un caso de fuerza mayor y no es mi caso)", reconoció Ayos, tiempo atrás, en una entrevista.