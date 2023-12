El desgarrador descargo de Consuelo Duval tras sufrir un gran robo

El nombre de Consuelo Duval volvió a resonar en los últimos días, y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo. La famosa actriz de “La Familia P.Luche” confesó en sus redes un duro momento vivido en esta semana, a modo de descargo, conmocionando a todos sus seguidores.

En un posteo de Instagram, la artista de 54 años reveló que fue víctima de un robo en su propia casa, motivo por el que estaba devastada y decepcionada. “Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”, escribió Duval.

Pero ella no fue la única afectada la noche del martes, puesto que sus perros también la pasaron mal. “Están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo esto sucedía”, señaló Consuelo, dejando en claro que ya los llevó al veterinario para contenerlos.

El descargo de Consuelo Duval tras el robo. Foto: Instagram @consueloduval

De acuerdo con la actriz de “C.H.U.E.C.O.”, le robaron una cifra que alcanza el medio millón de pesos mexicanos, además de varios objetos y joyas con un gran valor sentimental. A pesar de la adversidad, un día más tarde de la mala noticia, Duval agradeció a sus seguidores por sus mensajes animadores. “De todas las novelas, películas, series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viviendo. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida y quiero decirles que mis perritos están bien”, declaró.

Mira el descargo de Consuelo Duval

¿Quiénes son los implicados en el robo de Consuelo Duval?

Consuelo no dejó correr las horas e, inmediatamente, hizo la denuncia a la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde revelaron que ya habrían capturado a la mujer presuntamente implicada en el delito. La joven de 22 años, identificada como “Lissandra N”, tendría en sus manos todo lo que la actriz reportó como robado: joyería y dinero.

Mira el video: la actriz sospecha de su empleada

“No fue Inteligencia Artificial lo que pasó en mi casa, fue un robo. Mi muchacha que tenía cuatro meses, desde que Anita se fue a tener a su bebé, entró esta señorita de 22 años, que tiene un hijo y que coludida con su esposo y una persona más hicieron todo esto”, detalló la actriz en su más reciente video de Instagram.