Cuáles son los estrenos de diciembre en el "Netflix para los anglófilos"

Nuevamente, Acorn TV renueva su programación. Es el servicio de streaming líder que se especializa en la televisión británica e internacional con suscriptores en todo el mundo. La National Public Radio lo llama "el Netflix para los anglófilos" y The Hollywood Reporter, el "glorioso servicio de streaming... imprescindible".

Aquí te contamos qué producciones se podrán ver en diciembre, el último mes del año.

The Chase

Jueves 7 de diciembre - Estreno segunda temporada de la serie

Cuando George Williams anuncia su retiro de la clínica veterinaria familiar, le deja la difícil tarea de llevar la empresa a su hija embarazada Anna y a su distanciada hermana Sara. El personal se enfrentará a sus propios problemas a medida que la tensión aumenta, las personalidades chocan y oscuros secretos salen a la luz, todo esto mientras atienden un sinfín de enfermedades animales.

The Chase en Acorn TV

Steeltown Murders

Jueves 21 de diciembre - Estreno miniserie

Un intrigante viaje entre 1973 y principios del nuevo milenio. La tira sigue la búsqueda de un asesino en Port Talbot, en Gales. Contrastando los métodos policiales de los años 70 con los avances forenses del 2000, la miniserie es el retrato de un pueblo que se enfrenta a las repercusiones de un caso sin resolver tres décadas después y se pregunta si alguna vez se podrá hacer justicia de verdad.

Vera

Lunes 25 de diciembre - Estreno temporada 12 (especial de navidad)

Puede que estemos en vísperas de Navidad, pero eso no significa que la inspectora Vera Stanhope pueda relajarse y disfrutar. El inesperado suicidio de una estrella de televisión que protagonizó un escándalo hace que su jefe insista en que ella se ocupe personalmente del caso. No tarda en descubrir que la muerte del famoso no es lo que aparenta, sino que se trata de un asesinato.

The Vanishing Triangle

Jueves 28 de diciembre - Final de temporada

La periodista de investigación Lisa Wallace publica un artículo acerca del asesinato de su madre, que desencadena la desaparición de la joven Amy Reynolds. Junto al detective David Burkely trabajarán para encontrarla. La investigación los llevará por toda Irlanda, a medida que desaparecen más chicas. Ella deberá enfrentar su trauma infantil si quiere salvar la vida de las jóvenes desaparecidas.