Aprende a eliminar las plagas de tus plantas. El truco definitivo para eliminar la cochinilla y el pulgón

Si tenemos un jardín es muy probable que en esta época del año estemos sufriendo problemas con algunas plagas que invaden nuestras plantas. Entre ellas podemos encontrar la cochinilla y el pulgón. Ambas plagas aparecen debido a las altas temperaturas, a la falta de nutrientes o a un exceso de riego. Esto hace que nuestras plantas se debiliten ya que estos parásitos viven de la savia.

Una vez que detectamos la plaga en nuestras plantas, es importante que actuemos con rápidez así no absorben los nutrientes. Podemos utilizar productos caseros de nuestro hogar para hacer insecticidas infalibles y recuperar la salud de nuestro jardín. Entre ellos podemos encontrar al ajo, el tabaco y el vinagre, grandes aliados para eliminar al pulgón y la cochinilla. La utilización de estos productos no sólo te servirá para combatir los parásitos si no también para evitarlos.

Las cochinillas chupan los jugos o savia de las plantas y son plagas que afectan a muchos árboles y arbustos. Fuente: Shutterstock

¿Cómo eliminar la cochinilla y el pulgón de las plantas?

Para eliminar la cochinilla de nuestras plantas podemos, como primer medida, utilizar un algodón con alcohol y limpiar las hojas hasta procurar que no quede ninguno de estos pequeños insectos en nuestra planta. Si esto no resulta y la plaga persiste, podemos proceder a realizar una solución casera. Esta consiste en mezclar 6 cigarillos o tabaco en un recipiente de agua y dejarlo reposar durante una hora y media. Luego, regar las plantas afectadas con ese agua.

Para eliminar el pulgón negro, verde y blanco de forma eficaz puedes crear un remedio casero a base de ajo. Para esto, debes contar con 4 o 5 dientes de ajo y un litro de agua. Debes cortar los ajos y aplástarlos un poco para que salgan sus propiedades. Esta mezcla debe dejarse reposar al menos un día entero. Luego, hervirla durante 20 minutos y dejarla enfríar para poder poner el líquido en un rociador y por último, pulverizar tus plantas.

El pulgón es una plaga común que afecta a diversas plantas, causando daños significativos en cultivos y jardines. Fuente: Shutterstock

Estos remedios caseros serán muy efectivos para que tus plantas vuelvan a estar sanas y puedas brindarle los nutrientes necesarios para que crezcan y se llenen de flores. Debes identificarlas a tiempo, prestando atención al color de las hojas de tus plantas, si se tornan amarillo por ejemplo. Además, debemos observar si aparecen pequeñas telarañas o manchas blancas.