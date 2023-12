Salma Hayek impacta con sus envidiables curvas en un posteo subido de tono

Diosas de Hollywood sí las hay. ¿Y qué mejor lugar para probarlo que una importante gala? En cada evento, las reinas del mundo del espectáculo despliegan sus mejores atuendos, presumiendo su belleza y su porte en la alfombra roja. Precisamente, este 4 de diciembre, las divas se volvieron a juntar en el marco de la Academy Museum Gala 2023, un show anual donde se recaudan fondos para exposiciones y programas con fines educativos de dicho museo.

La alfombra roja del evento se vio repleta de estrellas de Hollywood que presumieron sus mejores looks. Entre ellas, una de las artistas que acaparó todas las miradas fue nada más ni nada menos que Salma Hayek. La actriz, productora e influencer se hizo presente en la gala con un auténtico y sensual vestido de Gucci, impactando a sus fanáticos.

Esta vez, la actriz de 57 años lució un vestido blanco, bolso y zapatos de Gucci, maquillaje de Etienne Ortega y un peinado de Jennifer Yepez. En un posteo de Instagram, que impactó a sus más de 27 millones de seguidores, la diva presumió los detalles del look. En la descripción, la estrella mexicana solo se limitó a poner el nombre del evento y a mencionar a cada uno de los involucrados en su look.

Salma se lució con un vestido blanco en Academy Museum of Motion Pictures Gala. Foto: Instagram @salmahayek

Enseguida, sus seguidores de Instagram le dejaron un centenar de comentarios halagando su figura y belleza. “Una de las mujeres latinas más bellas y talentosas!”; “Te ves fabulosa Salmita, contigo podemos ver una foto de hace 30 años y te ves igual”; “Forever diosa”; “Dear Santa, I know what I want for Christmas”; “¡Es el mundo de Salmas, solo estamos viviendo en él!”; “Reina Latina”; “Mamacita”; “Tan chula”; “D I O S A, saludos desde Veracruz”, decían algunos de los mensajes.

Mira el video de Salma Hayek

Hayek, sin dudas, es una de las artistas que se ha mantenido vigente en la industria, gracias a su talento actoral, carisma y belleza, destacando en un sinfín de producciones televisivas y cinematográficas. Su incursión en Hollywood la llevó a protagonizar películas que la catapultaron a la fama internacional, entre ellas "Desperado", "From Dusk Till Dawn" y "Frida", esta última destacándola tanto como actriz como productora, recibiendo aclamación de la crítica y nominaciones al premio Oscar.