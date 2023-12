Manga: la Inteligenia Artificial recreó a Froppy de My Hero Academia como una hermosa joven

La Inteligencia Artificial ha logrado sorprender a los amantes del manga. Esta vez la IA tomó a un personaje de My Hero Academia y le dio vida. En tan solo segundos, Froppy, o también conocida como Tsuyu Asui, se convirtió en una muchacha real y logró captar muchas miradas por Internet.

My Hero Academia es un clásico cuando de manga se trata. Dentro de esta historia llena de héroes y villanos, se encuentra Izuku Midoriya. Él es un muchacho sin dones cuyo mayor deseo es estudiar en la Escuela de Héroes y convertirse en una gran personalidad como su ídolo All Might.

Durante las numerosas travesías de Izuku Midoriya, otros cientos de personajes dicen presente. Algunos de ellos aparecerán para ayudar a Izuku Midoriya mientras otros cumplirán su papal de villanos y pondrán algunos obstáculos en el camino de este joven estudiante.

La recreación hecha por IA

El personaje de Froppy tiene un tic con sus dedos. Foto: Instagram.

Uno de ellos es Tsuyu Asui, una estudiante de la clase 1-A de la Academia de héroes. Este es un personaje calmado y sereno con principios fuertes. En cuanto a su apariencia, Froppy es delgada, de baja estatura y tiene la boca muy ancha. Su cabello es de color verde aunque sus ojos son de color negro.

Froppy es un personaje amistoso y que adora a todos sus amigos. Foto: Instagram.

Todo esto fue tomado por la Inteligencia Artificial y en unos minutos ya tenía el retrato hiperrealista de este personaje. En la fotografía se puede observar a Froppy con un traje verde que combina con su cabello. A su vez, la IA le otorgó unos ojos claros que muchos internautas no dejaron de alabar.