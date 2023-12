El nuevo y divertido tutorial de Catherine Fulop que conquistó miles de corazones

Un día más, Catherine Fulop revolucionó las redes sociales con el contenido que compartió. Es que la bella artista venezolana-argentina cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram que están pendientes de todo lo que comparte y quedan encantados cuando da señales de vida.

En esta oportunidad, Cathy subió un divertido tutorial que conquistó miles de corazones. "Tutorial para olvidar un mal amor. Te leemos sí tienes otro tip", redactó la mujer de Ova Sabatini junto al clip en el que se la ve con Katty Cantalamessa.

Mira el video de Catherine Fulop

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Te adoro. Siempre me haces reír. Diosa y bellas", "Pasan los años y Fulop excelentemente espectacular", "Se pasan", "Qué caramelos", "No existe mejor manera que esa" y "Que bella mi Katy de verdad que cada año que pasa te pones más interesante. Lindas damas, mis respetos", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Catherine Fulop enamora con su belleza a sus casi 60 años

Fulop hoy no está trabajando en ninguna telenovela y mantiene un contacto directo con sus fanáticos a través de las redes. En su larga carrera como actriz se destacó en Pasionaria, Mundo de fieras, Déjate querer, ¡Grande, pa!, Cara bonita, Rebelde way, Los ex y Taxxi, amores cruzados.

Catherine Fulop, preciosa

Muchos la recuerdan por su papel en Abigail. Ella interpretaba a una hermosa y caprichosa joven que era la única hija de un acaudalado hombre de negocios. Ella se enamoraba del profesor que le impartía clases de literatura en su colegio, el San Lázaro.