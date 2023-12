Mascotas: estan son las razas de perro que deberías buscar si eres una persona alérgica

Tener una mascota puede ser un tema complicado para las personas que sufren de alergia. Sin embargo hay algunas razas de perro que pueden ser ideales para vos si quieres tener a un compañero en casa pero que no despierte ataques de alergia cada vez que se te acerca.

No debes dejar que los estornudos, picores e irritación en la garganta sean un obstáculo para tener tu propia mascota. Hay diferentes maneras de evitar estos malos ratos. Una solución es comprar un antihistamínico para la alergia pero hay otra opción que puede interesarte aún más.

Ahora podrás disfrutar de una mascota sin problemas. Foto: Archivo.

Quizás no lo sabías pero existen razas de perros que son consideradas hipoalergénicas Técnicamente, no existe perro que sea 100 por 100% antialergico pero si hay algunas razas que no pierden tanto pelo, ideales para las personas que tienen reacciones alérgicas cuando están cerca de mascotas peludas.

El pelo de estos perros es súper suave, agradable al tacto y muestran una tersura muy envidiable. Además el cabello de estas mascotas es resistente y duro por lo que su pérdida es un tanto más complicada que en otras razas. Si podrás notar que cambian de pelo en ciertas estaciones del año pero la mayoría del tiempo verás que estas razas no serán un problema para tu alergia.

Los perros que no despertaran tu alergia

El caniche es uno de los perros más populares y que no te dará alergia. Foto: Archivo.

Ahora sí, entre los perros que pierden poco pelo se encuentran: schnauzer miniatura, shih Tzu, Schnauzer gigante, West Highland Terrier, Scottish Terrier, Galgo, Doberman, Bedlington Terrier, Bichon Frisé, Perro de aguas portugués, Yorkshire Terrier, Bichón Maltés, Poodle o Caniche, Chihuahua y Schnauzer Estándar