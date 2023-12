Ejercicios en casa: estos son los mejores ejercicios si quieres entrenar tus glúteos y piernas

Los ejercicios en casa son una buena manera para entrenar. Sin embargo es posible que quieras tonificar tus glúteos y piernas y no sepas cómo hacerlo. No tienes porqué preocuparte ya que una experta en ejercicio y nutrición deportiva hizo una lista con los 10 ejercicios más efectivos para tonificar todo el tren superior.

Esto deberías tener en cuenta para maximixar tus rutinas de glúteos y piernas

Antes de conocer los ejercicios más efectivos deberías tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar los resultados de estas rutinas no serán inmediatos, aquí la clave del éxito es la constancia por lo que deberás proponerte realizar tus entrenamientos entre tres y cuatro veces por semana.

Deberías descansar entre tres o dos días a la semana. Foto: Archivo.

En segundo lugar tener en cuenta que el cardio se realiza al final de tus rutinas. La clave para tonificar todo el tren inferior es hacer ejercicios de fuerza al comienzo del entrenamiento cuando la energía y combustible de tus músculos se encuentra al máximo. Para entrenar de manera efectiva e intensa deja el cardio al final.

En tercer lugar debes considerar la importancia del descanso. Los ejercicios en casa no funcionarán si no dejas que tu cuerpo se relaje un poco entre cada uno de ellos. Esto no quiere decir que debas esperar 10 minutos entre cada serie pero si que descanses 1 o 2 minutos entre ellos.

Por último, la dieta es uno de los mayores factores que modelan tu cuerpo. Para que estos ejercicios en casa sean efectivos debes tener una alimentación equilibrada en donde las frutas y verduras sean las protagonistas aunque también deberías darte tus gustos cada tanto como pizza o helado.

Recuerda estirar luego de rutina. Foto: Archivo.

Los ejercicios perfectos para tonificar glúteos

Ahora que ya conoces la manera de potenciar los ejercicios en casa, esta es la lista de mejores ejercicios para tonificar el tren inferior: sentadilla, zancadas alternas, puente de glúteo, Peso muerto, zancada lateral, set-up alterno, frog pump, patadas de glúteo en cuadrupedia, abducción patada lateral y patada de abductores.