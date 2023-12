Así es como los gatos eligen a su persona favorita

Las mascotas ocupan un lugar único en nuestras vidas, ya que son los seres con los que compartimos nuestro día a día. La conexión emocional que desarrollamos con ellas va más allá de la relación humano-animal, se trata de una conexión genuina que trasciende las barreras de la comunicación verbal. Una gran parte de la población prefiere los perros, mientras que otros eligen los gatos.

La conexión que sienten las personas con sus felinos es evidente, sin embargo, es mucho más compleja cuando se analiza al revés. Afortunadamente, los expertos han hecho estudios para reflexionar acerca de las elecciones de los gatos y cómo estos establecen cuál es su persona favorita, con la que logran crear un vínculo cercano.

Los gatos suelen elegir a su persona favorita. Imagen de archivo.

Según la información del portal ‘Experto Animal’, la relación entre un felino y una persona se sostiene sobre las elecciones de la mascota y cuán satisfecho se siente con sus necesidades básicas. Los gatos son animales libres que no tienen la necesidad de quedarse con una persona en particular, porque no se consideran propiedad de ese alguien. Pese a esto, necesitan compañía y seguridad para sentirse a gusto, pues son animales sociales.

En lugar de tener un dueño, los felinos eligen personas a las que toman como guías. De hecho, estos animales eligen con quién relacionarse en base a la satisfacción de sus interacciones. Si no se sienten cómodos con quienes los rodean, buscarán otro lugar más favorable.

¿Por qué prefieren a una persona?

De acuerdo al sitio ‘Mi vet’, los felinos eligen a sus personas favoritas por diversas razones. Durante su etapa de cachorros, muestran amistad hacia todas las personas y otros animales. Si logran una buena socialización en esa etapa, pierden el miedo a los extraños y muestran cariño hacia los otros. Aquellos que han conocido a pocas personas, forman vínculos especiales con quienes se mostraron más apegados. También puede suceder que si un gato es separado tempranamente de su madre, tome a alguien como referencia y lo vea como su madre, por lo que lo preferirá.

Los gatos son animales que uno puede adoptar. Imagen de archivo.

Para saber si eres su favorito tienes que analizar cómo se comporta contigo y cómo se comporta con los demás. Por lo general, los gatos muestran su afecto de diferentes maneras, te eligen como compañero de juego, ronronean, lamen o te eligen para dormir a tu lado.