No por nada Netflix es la plataforma de streaming más elegida en el mundo. Dentro de su extenso catálogo hay brillantes títulos para grandes y chicos que no pasan desapercibidos. Uno de los que sobresale es El negocio del dolor (Pain Hustlers, su título original) que se estrenó a fines de octubre en el gigante de la N.

Es una película estadounidense de drama conspirativa dirigida por David Yates a partir del guion de Wells Tower. Está basada en un artículo publicado en 2018 en la revista The New York Times escrito por Evan Hughes? y la novela The Hard Sell.

El drama que está en Netflix, dura más de dos horas y protagoniza Chris Evans

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "A una madre soltera -sin dinero, pero con mucha ambición- se le presenta una oportunidad muy lucrativa en una empresa farmacéutica. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para triunfar?".

Este largometraje está inspirado en un escándalo real que involucró a la compañía Insys Therapeutics, proporcionando una crítica alentadora sobre la crisis de los opioides y los entresijos de la industria farmacéutica.

En el reparto están: Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O'Hara, Jay Duplass, Brian d'Arcy James, Cloe Coleman, Amit Shah y Aubrey Dollar. Es para mayores de 16 años y tiene una duración de 122 minutos.

Mira el tráiler