Adiós a los malos olores por las mascotas: la solución definitiva

Las mascotas nos traen cientos de alegrías al hogar pero también a veces suelen traer algunos problemas. Uno de ellos, son los malos olores o algunos problemas relacionados con las plagas, como las garrapatas o pulgas. Para el primero, te traemos algunas soluciones que pueden ayudarte a tener tu hogar más limpio.

En primer lugar, es importante que mantegas la higiene de tu perro. Para esto, debes asegurarte de bañar a tu mascota regularmente, cepillar su pelo diaramente y cuidar su higiene bucal. Además, asegurarte de mantener limpio sus objetos y accesorios, como juguetes, camas y mantas.

Limpiar los objetos de tus mascotas regularmente ayudará a mejorar el olor de tu hogar. Fuente: Shutterstock

Otra medida que debes tener en cuenta para evitar los malos olores de tu mascota, es aspirar y mantener limpias las superficies de tu hogar. Para esto debes aspirar y barrer con regularidad los residuos como pelos. Además, mantener esta práctica ayudará a evitar las alergias que pueden causar a miembros de tu familia.

Como es conocido, tanto perros y gatos disfrutan de acurrucarse en el sillón o camas. Por esto, es conveniente que te anticipes a esta situación e instales un par de mantas en estos espacios que cubran los muebles y eviten el contacto directo de las mascotas con estos muebles.

Los gatos disfrutan de dormir en sillones o camas, cubrirlos ayudará a la limpieza de tu hogar. Fuente: Shutterstock

Por último, designa un espacio particular para que tu mascota haga sus necesidades. Así como los gatos tienen su arenero, los perros necesitan ser entrenados para reconocer en que lugares del hogar pueden encontrar un lugar cómodo para sus necesidades y cuáles no. De esta forma, sólo necesitarás limpiar profundamente esa zona y no todo el hogar.