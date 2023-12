Nati Jota se llenó de corazones con estas fotos en microbikini

Si hay alguien que sabe cómo hacer que todas las miradas se posen sobre ella es Nati Jota. La joven cuenta con miles y miles de seguidores en sus redes sociales que están pendientes de absolutamente todo lo que publica. Ahora, en Instagram, se llenó de corazones con dos fotos en microbikini

"Más hermosa que nunca", "Estás preciosa Nati", "Bella", "Diosa", "Muy bonita como siempre" y "Qué hermosa", son algunos de los tantos halagos que sus admiradores le dejaron escritos junto a las imágenes.

Si bien muchas veces la llenan de elogios, hay otras que también la critican en las redes. "He entendido que me va a seguir pasando. Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau", señaló en diálogo con Teleshow.

Y agregó: "Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas".

"Estoy acostumbrada a que me bardeen. Cuando se hace muy masivo, las redes explotan, y empieza a ser un hecho, una realidad. Ahí es como: '¡Ay, qué injusto!'. A mí me suele doler por lo injusto, porque siento que no me lo merezco. Al mismo tiempo sé que es pasajero. Algunos se acordarán, otros no. Lo he visto conmigo y con muchos otros casos", reconoció Nati Jota.