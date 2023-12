Desde Puerto Rico, Vanessa Claudio presume sus prominentes curvas

Vanessa Claudio es una reconocida presentadora, actriz y modelo mexicana que sigue dando mucho de qué hablar en la industria del entretenimiento. Su versatilidad y carisma la han llevado a destacarse en varios ámbitos artísticos a lo largo de los años, posicionándose como una de las influencers más importantes de su Puerto Rico natal como de México.

Claudio saltó a la fama como modelo en diversos concursos de belleza y en reconocidas revistas, mostrando su talento y belleza. Sin embargo, su incursión en la televisión fue lo que la catapultó a la fama. Se convirtió en una de las presentadoras más queridas y reconocidas en la televisión hispana, siendo parte de programas populares en México y Estados Unidos. Precisamente, Claudio generó un gran impacto al formar parte de “Venga la alegría” y, más tarde, se sumó a la conducción de “Al extremo”.

Como si fuera poco, como la mayoría de las personalidades, Vanessa se volvió una figura trascendental de las redes sociales, contando con más de 2 millones de seguidores tan solo en Instagram. Pues, en esa plataforma, la actriz de 40 años comparte detalles de sus trabajos, vida privada y viajes, llamando la atención de los internautas.

Vanessa Claudio disfruta de las playas de Puerto Rico. Foto: Instagram @vanessaclaudio

En las últimas horas, Claudio causó furor en Instagram al compartir un álbum fotográfico desde las playas de Puerto Rico, su país natal. “De puerto Rico para el mundo”, puso Vanessa en la descripción del carrete donde presume su figura con el mar de fondo. “Para que todo el mundo vea lo rica que tu estás!!”; “Amo tus fotos! Siempre elegante y Diva”; “Divina”; “Te veo más cachetona”; “Amando siempre tus axilas”; “Fotones”; “Lobaaa”; “HERMOSA COMO SIEMPRE”, comentaron algunos de sus seguidores.

Mira el video de Vanessa Claudio y Uriel Estrada

Algunos de los internautas no dudaron en hablar de su floreciente romance con Uriel Estrada, su colega en Al Extremo. Pues, hace unos días, Claudio confirmó lo que se venía rumoreando, en una entrevista con el equipo de “Venga la alegría”. “Día con día trabajando, nos hicimos cómplices, empezamos solos él y yo trabajando hace ya unos años y luego el compartir situaciones, nos contábamos todo. (Me gustó) todo, su forma de ser, es súper simpático, la verdad, o sea, es súper amoroso, su baile sobre todo tan sexy, no baila nada, pero así se le quiere igual y tiene un muy buen cuerpo”, reveló.