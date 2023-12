Netflix: esta es la última oportunidad una de las mejores película de Tim Burton antes de que desaparezca

Netflix es una plataforma de streaming que cuenta con miles de opciones para disfrutar en tu tiempo libre. Puedes recurrir a la plataforma para elegir una serie o película del género que más te apetezca. Pero si estás en medio de la búsqueda de un film de fantasía y dirigida por Tim Burton, esta es una opción que no deberías perder.

Si tienes tiempo y todavía no has visto la película Big Fish este es un buen momento. El próximo 31 de diciembre, este film de Tim Burton desaparecerá de la plataforma de streaming y de seguro no querrás perderte uno de los mayores éxitos de la carrera del cineasta estadounidense.

Big Fish, o El gran pez en Latinoamérica, es una película que se estrenó en 2003. El film está basado en la novela Big Fish: A novel of mythic proportions de Daniel Wallace. Al principio la película iba a estar dirigida por Steven Spielberg pero por diferentes cuestiones, Tim Burton tomó las riendas del asunto.

Esta película cuenta la historia de Edward Bloom, un hombre que relata momentos de su vida pero añadiendo un poco de fantasía a cada uno de ellos. Estas acciones no le agradaron al hijo de Edward, Will Bloom. El joven cansado de escuchar las historias de su padre sobre magos, brujas y seres fantásticos decidió abandonar a sus padres.

Luego de un tiempo, la madre de Will Bloom lo llama a su teléfono y le da la terrible noticia de que su padre está muy enfermo. Ante esta situación, Will decide reencontrarse con sus progenitores y así disfrutar de los últimos días que le quedan junto a Edward en este mundo. Durante este periodo de tiempo, padre e hijo fortalecerán su relación como nunca.

Esta película cuenta con la musicalización de Danny Elfman. Este compositor ha hecho todas las piezas musicales de este film y sus resultados fueron excelentes. De hecho la película tuvo una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora y al mismo tiempo, ganó cuatro nominaciones a los Globo de Oro.

Esta película es considerada como un clásico de la industria cinematográfica y por esto mismo, no deberías perder la oportunidad de verla. Netflix la tendrá disponible solo hasta el 31 de diciembre por lo que aún quedan algunos días para que puedas disfrutar de esta película en la plataforma de streaming.