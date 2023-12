La IA crea la versión realista de Athena, la atractiva luchadora del videjuego The King of the Fighters

La Inteligencia Artificial ha permitido que miles de artistas puedan hacer arte sin recurrir a las técnicas tradicionales. La IA trae un gran número de opciones para que fans y profesionales realicen cuadros o retratos de personajes de algún videojuego, anime o manga.

La Inteligencia Artificial es una excelente herramienta para dar vida a los protagonistas de diferentes universos. Muchas personas se preguntan una y otra vez cómo luciría su personaje favorito si fuera real. Por suerte, desde que apareció la IA ya no tienen que esperar a un live action para saberlo.

Athena Asamiya es el primer personaje creado por la compañía de videjuegos SNK en el año 1987. Foto: Archivo.

En este caso un fan del videojuego The King of the Fighters quiso ver cómo sería Athena Asamiya si fuera una mujer de carne y hueso. Ella es una sacerdotisa del Templo del Sol y es conocida como una heroína. Athena lucha contra las fuerzas malignas usando sus poderes psíquicos.

El personaje de este videojuego se retrata como una joven alegre, optimista y valiente. Tiene un carácter enérgico y positivo. Además su estilo de combate refleja sus habilidades psíquicas ya que utiliza sus poderes telequinéticos y proyectiles de energía en la batalla. A lo largo de las actualizaciones de este videojuego, la apariencia de Athena se ha modificado.

La versión de la IA

Este personaje fue votado como el personaje favorito N ° 1 de los videojuegos de peleas. Foto: X.

En general, Athena tiene cabello largo y de color violeta, el cual lleva amarrado en coletas. Ella también cuenta con ojos grandes y muy expresivos. Con ayuda de la Inteligencia Artificial, un fan pudo hacer algunas ilustraciones que se asemejan mucho al personaje de este videojuego.