El mensaje del ángel de la guarda para este 27 de diciembre para Escorpio, Sagitario y Capricornio

De acuerdo a la tradición cristiana, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, una especie de ser divino que lo acompaña desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, guiando cada situación de su vida, ya sea para sortear problemas o aconsejar. Por esta razón, son considerados como protectores divinos de la humanidad enviados por Dios, cuyo objetivo es cuidar y velar por una persona a lo largo de su vida.

Justamente, los ángeles de la guarda se pueden relacionar con un tema específico de la astrología. Cada signo del zodiaco tiene su propio ángel custodio. En este artículo podrás encontrar información específica que envían para Escorpio, Sagitario y Capricornio, para este 27 de diciembre. Pon atención si perteneces a alguno de estos signos, quizás puede resultar un mensaje valioso para atravesar la jornada.

Si te interesan los temas de espiritualidad, este artículo es ideal para ti. Imagen de Pixabay.

Escorpio

Escorpio es el octavo signo del zodiaco y se relaciona con las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. Para este 27 de diciembre, el ángel Azrael tiene un mensaje especial. Quizás puede aparecer una separación en tu vida y esto te afecte emocionalmente a tu alma y tu corazón. Las cosas pasan por algo, piensa que es lo mejor, pues estás soltando a alguien que no quiere estar más en tu vida.

Sagitario

Sagitario es el noveno signo del zodiaco y se asocia a personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. Para hoy, el ángel Zadquiel tiene algunos consejos. Hay alguien que te tiene demasiada envidia y se encuentra en tu circulo íntimo de amistades en el trabajo. Tu ser de luz siempre te cuida, pero debes poner atención y protegerte a toda costa de la mala onda.

Hoy te dejamos los mensajes para Escorpio, Sagitario y Capricornio. Imagen de Pixabay.

Capricornio

Capricornio es el décimo signo del zodiaco y corresponde a aquellos nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. Para este 27 de diciembre, el ángel Cassiel tiene un mensaje para ti. Si bien te puede parecer que no extrañas a esa persona, no regreses, porque no vale la pena, es mejor que sigas adelante y esperes que lleguen nuevas personas a tu vida.