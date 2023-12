Conoce en profundidad a Rafael Arcaute, el argentino que habría conquistado a Shakira

La carrera de Shakira, nacida en Barranquilla, Colombia, ha sido un viaje marcado por su talento, carisma y versatilidad artística. Comenzó su camino en la industria musical a una edad temprana, lanzando su primer álbum a los 14 años. Desde entonces, ha cautivado al público con su distintiva voz, su habilidad para fusionar géneros y su energía en el escenario.

A lo largo de las décadas, Shakira se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial. Su álbum "¿Dónde están los ladrones?" (1998) la consolidó como una figura destacada en la escena musical latina, mientras que su lanzamiento en inglés "Laundry Service" (2001) la proyectó a la fama internacional con éxitos como "Whenever, Wherever".

Con el tiempo, la artista supo componer y desenvolverse en diferentes géneros musicales, que van del pop, rock, balada y hasta el reggaetón. Es más, a sus 46 años, Shakira sigue haciendo historia y alcanzando hitos musicales con sus nuevos lanzamientos. Pues, se sabe que, desde su ruptura con Gerard Piqué, la intérprete de “Te felicito” volvió a resonar en la escena con varios hits en los que supo manifestar su situación amorosa -o de desamor- a modo de duelo.

Mira el video del nuevo romance de Shakira

Es que la cantante compartió más de once años con el exjugador del F.C. Barcelona y, juntos, tuvieron a Sasha y Milan. Aun así, tras la decepción amorosa, provocada por una infidelidad de Piqué con la joven Clara Chía, con el tiempo Shakira volvió a abrirle las puertas a nuevos romances. Si bien, desde entonces, solo ha habido rumores, se la ha vinculado a la colombiana con personalidades de la talla de Tom Cruise y el corredor de la Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Esta vez, el periodista argentino Javier Ceriani reveló que Shakira estaría saliendo con un nuevo pretendiente que está vinculado a la música. “Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute”, confesó el presentador en el programa “Chisme No Like”.

Rafael ha trabajado con artistas como Camilo. Foto: Instagram @rafhaellarcaute

Ahora bien, ¿quién es Rafael Arcaute? Se trata de un afamado productor musical de 44 años de edad, oriundo de Buenos Aires que ha trabajado con artistas como Camilo. “Este argentino de 44 años lleva años detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué. Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, concluyó el periodista.

Solo resta esperar imágenes de la rumoreada pareja y, por supuesto, su posterior confirmación o negación.