Cómo hago para que mi casa se vea más grande y sofisticada

Tener una casa ordenada es muy importante para nuestro bienestar ya que causa placer visual y además nos brinda la posibilidad de llevar un descanso reconfortante. Además, vivir en un hogar cálido y espacioso causa una sensación de paz y tranquilidad. Sin embargo, muchas veces no contamos con los recursos económicos necesarios para alquilar o comprar un lugar que sea grande y sofisticado. No te preocupes, hoy traemos varios trucos económicos para que tu casa luzca más espaciosa de lo normal.

Procura utilizar colores que no sean demasiado llamativos. Imagen de archivo.

Escoge el color adecuado

Los colores desempeñan un papel crucial en la percepción visual de los espacios, y la elección adecuada puede transformar por completo la apariencia y el tamaño aparente de una habitación. En este contexto, los colores cálidos y neutros son clave para hacer que un espacio se vea más grande de lo que realmente es, por ejemplo el blanco es un tono ideal para pintar las paredes de casa. Además, otro punto para tener en cuenta es crear un equilibrio entre la pintura y los muebles.

Juega con los espejos

Una estrategia efectiva para crear la ilusión de orden y amplitud en los espacios es colocar espejos en puntos estratégicos. Son elementos de decoración que no solo cumplen una función práctica, sino también pueden transformar visualmente un ambiente. Los espejos tienen la capacidad de reflejar la luz natural y artificial, por lo que contribuyen a crear mayor luminosidad en una habitación. Además, reflejan la profundidad de un lugar, entonces, si los dispones en puntos adecuados, las zonas se verán más grandes de lo que son.

Evita la acumulación

Un punto importante para crear la sensación de amplitud y orden es evitar que tu casa este llena de cosas, ya sea muebles, decoración y demás. Intenta despejar las habitaciones y deshazte de las cosas innecesarias, de los adornos que ya no te gustan o de los regalos que no encajan con la deco. Intenta hacer todo un poco más minimalista, para evitar que se vea todo amontonado. Puedes donar lo que ya no te sirve o venderlo para comprar cosas diferentes.

El estilo minimalista hace que los espacios luzcan más grandes. Imagen de archivo.

Mantén el orden

La organización es un elemento fundamental para lograr que un hogar luzca más grande y, al mismo tiempo, transmita una sensación de armonía y tranquilidad. El orden impacta directamente en la percepción visual y funcional de cada espacio. Procura que todo tenga un espacio y que permanezca allí. De esta manera, la casa se sentirá más acogedora y espaciosa.