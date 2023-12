Una vez más, Romina Malaspina llamó la atención en sus redes sociales. En Instagram, la ex concursante de Gran Hermano, compartió una fotografía frente al espejo que no pasó desapercibida para nadie. Como es costumbre, presumió su belleza y además, hizo una revelación.

Romina Malaspina presumió su belleza en bata y reveló cuál será su próxima locura

"Estoy lista, definitivamente la próxima locura que quiero hacer es tirarme de un paracaídas", expresó. Sucede que Malaspina se animó a dar un chapuzón en el frío mar de la Antártida y ya quiere ir por más.

Recientemente, también contó: "Puedo conectarme al WiFi en el medio de la Antártica solo cuando Elon Musk y su internet privado lo permiten. Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares".

"I’m SO grateful with the universe for all amazing things I’m living in this moment (en español: soy muy agradecida con el universo por todas las cosas asombrosas que estoy viviendo en este momento)", añadió.

Romina Malaspina en la Antártida

Y, por último, Malaspina señaló: "Tengo mucho más para mostrarles pero creo que voy a ir subiendo todo eso después de que los aliens me devuelvan al mundo real así no me pierdo ninguna aventura acá. Espero que estén muy bien también, los mantengo informados".