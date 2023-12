Gimena Accardi comparte sus vacaciones en Brasil y se lleva todas las miradas

Gimena Accardi es tendencia gracias a su gran talento como actriz y como conductora, demostrado en el programa "Soñe que Volaba" en Olga, junto a Migue Granados. El canal de streaming que fue lanzado hace menos de un año es un éxito y Accardi una de sus protagonistas. Además, demuestra tener un gran sentido del humor con sus anécdotas que enamoran a los usuarios del canal.

Una de las confesiones de la actriz que fue noticia sucedió cuando Gimena contó al aire que ha probado la leche materna de sus amigas en diferentes ocasiones. "Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", dijo la actriz.

La pareja se encuetra hace más de 15 años juntos: Fuente: Instagram @gimeaccardi

Ahora Accardi se encuentra de vacaciones con su pareja Nico Vázquez. Ambos se muestran súper felices en redes sociales y unidos. La pareja lleva más de 15 años juntos y se conocieron en el 2007, cuando juntos formaban parte del elenco de "Casi Ángeles". El actor en ese momento estaba casado pero poco después de conocer a Gimena, se separó.

La pareja de actores se encuentra en Ipanema, Rio de Janeiro. Así lo compartió Accardi con sus más de 4,5 millones de seguidores en Instagram. La actriz se encuentra muy activda en redes y no deja pasar las oportunidades para mostrar sus grandes momentos personales y profesionales que esta viviendo.

Gimena se sumó a la moda de las microbikini. Fuente: Instagram @gimeaccardi

Además, en el carrusel de fotografías, Gime aprovechó para sumarse a la moda del verano: las microbikini. En algunas fotografías la podemos ver luciendo diferentes modelos en la playa y frente al espojo.