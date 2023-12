Asi luciría Anna y Elsa de Frozen en la vida real, según la inteligencia artificial

Frozen es una de las películas más exitosas de Disney, estrenada en el 2013 enamoró tanto a niños como adultos. Esta aventura congelada es un fenómeno que aún continúa vigente y todavía miles y miles de niños cantan sus canciones como "Let it go" a todo pulmón. Mientras que miles de niñas siguen soñando con ser Elsa.

La película además cuenta con una secuela y varios cortos animados posteriores. Frozen fue un éxito gracias a sus protagonistas mujeres, que son princesas pero no buscan un príncipe para ser felices si no la aceptación de uno mismo y las diferencias. Además, el verdadero amor es fraternal y familiar y no romántico.

Ahora, gracias al desarrollo técnologico de la inteligencia artificial podemos conocer cómo se verian las hermanas Elsa y Anna si fueran personas reales. A través de la cuenta de Instagram Toyboyfan, una artista compartió relatos hiperrealistas de ambas princesas de Disney.

Así se vería Anna, Princesa de Arendelle en Frozen, en la vida real, según la inteligencia artificial.

Conocer como se verían estas princesas en la vida real es increíble. La inteligencia artificial nos brinda la oportunidad de ver como lucirían Anna y Elsa. Estas dos hermanas cuyo lazo irrompible es la clave de la película. El tradicional amor de príncipe que Disney nos muestra en otras películas de princesas queda atras para demostrar un amor más fuerte: el de hermanas.

Además de conocer como se vería Anna la inteligencia artificial dió a conocer como se vería Elsa, la Reina de Arendell. El resultado fue sorprendente ya que es muy similar al personaje animado. Las unicas diferencias que podemos encontrar son los ojos más pequeños.