El truco definitivo para acabar con las peleas entre tus gatos

Para aquellos amantes de los gatos que poseen más de uno, a veces, las peleas entre ellos suele tornarse un problema. Cuando los gatos pelean lo hacen, principalmente, por problemas de territorio. Estos animales marcan su territorio con el olor y es normal que inicien conflictos por esta cuestión cuando viven juntos.

Otro de los motivos que desata peleas entre nuestras mascotas de cuatro patas es que tengamos dos gatos machos, por ejemplo. Algunos gatos varones son agresivos por naturaleza. Incluso, a veces, suelen atacar a las hembras. Esto se agudiza cuando no están esterilizados. Es por eso, que la esterilización se torna muy importante a la hora de convivir con más de un gato.

Si tus gatos sólo están jugando, sus orejas estarán levantadas, tendrán la cola relajada y los maullidos que emiten serán cortos. Fuente: Shutterstock

Para acabar con las peleas entre tus gatos, debes intentar evitarles el mayor estrés posible. Es decir, poner zonas de alimentación separadas en el hogar para cada gato. Incluso, intentar usar productos como feromonas tranquilizadoras para gato que la consigues en cualquier veterinaria. Esto ayuda a combatir la sensación de estrés de tu mascota.

Si ves que tus gatos se están peleando y no es un simple juego brusco, lo recomendable es que no te acerques a separlos, ya que podrían lastimarte. Lo mejor es que te acerques lo más que puedas y que emitas un sonido fuerte para asustarlos y que dejen la pelea. Puedes ayudarte de algún objeto para hacer más ruido. Otra opción es utilizar un spray con agua o una manguera que tengas en casa. A estas mascotas no suele agradarle mucho el agua.

Si quieres separar a tus gatos, no te muestres agresivo, porque pensarán que te estás sumando a a la pelea. Fuente: Shutterstock

Una vez que logras separarlos, lo importante es que los dejes tranquilos algunos minutos así logran calmarse. Lo ideal sería separarlos en diferentes habitaciones para poder interactuar individualmente con cada uno. Los gatos no deben sentir que te posicionas del lado de ninguno en particular, así no suman estrés a través de sentir celos.