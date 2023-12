La gran oferta de brillantes títulos que brinda Netflix por momentos hace difícil qué elegir para ver. Por eso, si lo que deseas es ver un drama romántico, aquí te contamos acerca de uno que, de seguro, conquistará tu corazón.

La última carta de amor (The Last Letter from Your Lover, su título original) es una película británica dirigida por Augustine Frizzell. Se estrenó en julio de 2021 y es una historia de amor de doble narrativa ambientada entre Londres y la Riviera, en la actualidad y la década de 1960, basada en la novela homónima de Jojo Moyes,? que vendió tres millones de ejemplares y fue traducida a treinta y tres idiomas.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Una periodista encuentra una valiosa colección de cartas de amor de 1965 y resuelve descifrar el misterio de un affaire secreto... al tiempo que inicia su propio romance".

El drama romántico que está en Netflix, dura 110 minutos y conquistará tu corazón

El largometraje dura 110 minutos y está recomendado para mayores de 13 años. La ficción se centra en Ellie Haworth, quien descubre un valioso puñado de misivas y pretende desentrañar el misterio del romance prohibido que contienen. Descubre la historia de Jennifer Stirling, esposa de un rico empresario, y Anthony O’Hare, el periodista de economía que cubre las noticias relacionadas con él. En simultáneo inicia un romance con el archivista adorable y formal que la ayuda a dar con más cartas.

En el reparto están: Felicity Jones, Shailene Woodley, Diana Kent, Callum Turner, Ben Cross, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn y Ncuti Gatwa. La producción estuvo a cargo de Graham Broadbent y Peter Czernin de Blueprint Pictures junto con Simone Urdl y Jennifer Weiss de The Film Farm. La película fue coproducida por Studiocanal, Blueprint Pictures y Film Farm Production, con la participación de Canal + y Ciné +.

