El truco definitivo para quitar las cucarachas con ajo

Desde tiempos inmemorables, las cucarachas son consideradas como insectos indeseados y, en muchos casos, se asocian con la insalubridad y la falta de higiene. Estos bichos se pueden convertir en una plaga común en muchos hogares y puede ser muy difícil de controlar. Por lo general, se esconden en lugares oscuros y húmedos, lo que dificulta su erradicación completa.

¿Por qué aparecen las cucarachas?

La blattodea es una de las especies más resistentes del planeta. Esto se debe en gran medida a que su nutrición es muy variada, puede comer patatas, pan y una diversidad de comestibles, pero además, puede vivir un mes sin ingerir comida. Su reproducción es rápida y abundante, ya que puede producir alrededor de 50 huevos en un año y esto se traduce entre 300 a 400 descendientes.

Los blatodeos incluye a las cucarachas, cutias o baratas? y a las termitas. Es un orden de insectos hemimetábolos paurometábolos de cuerpo aplanado. Imagen de Pixabay.

Prestar atención a la limpieza del hogar es fundamental para prevenir su aparición. En 2018 se realizó un estudio titulado "Residents Attitudes and Home Sanitation Predict Presence of German Cockroaches-Blattodea: Ectobiidae- in Apartments for Low-Income Senior Residents". Allí se demostró que los apartamentos sucios tenían 2,7 veces más probabilidades de tener cucarachas que los lugares limpios.

Truco casero para ahuyentar cucarachas

Si bien existen diversos productos específicos para eliminar esta plaga, también hay trucos caseros que son mucho más económicos y amigables con el medio ambiente. En este caso, traemos un consejo que puede servir una vez que logres eliminar las cucarachas, un método disuasorio, que sirve para evitar que regresen una vez que se las ha exterminado.

Para llevar a cabo este truco tienes que colocar ajo en los diferentes ambientes de casa, sobre todo donde piensas que anteriormente se escondían las cucarachas. Puedes colocar un diente de ajo en la cocina, en los armarios y en otras esquinas que sean propensas a juntar estos insectos. En este caso, este producto puede funcionar como repelente casero para alejarlas de una vez por todas.

Prueba con este truco casero para ahuyentar a una plaga de cucarachas. Imagen de Freepik.

¿Cómo nos deshacemos de los huevos?

Uno de los inconvenientes más grandes con respecto a las cucarachas son los huevos, puesto que son difíciles de erradicar. Una forma efectiva para eliminar estos insectos puede ser mezclando azúcar con bicarbonato de sodio y colocar la preparación en diferentes partes de la casa. El bicarbonato tiene la capacidad de deshidratar y descomponer las células de estos insectos y luego se mueren de forma natural, mientras que el azúcar los atrae.