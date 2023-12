Consejos para que tu casa tenga un aspecto lujoso y se vea más elegante

Todos queremos tener una casa acogedora y bonita, pero no siempre se puede, ya sea porque no tenemos tiempo o no nos alcanza el dinero. No te desanimes, porque puedes tener un hogar elegante y con aspecto lujoo sin necesidad de invertir demasiado dinero, lo esencial es acertar en la decoración. Si quieres darle un nuevo aire a tu espacio, toma nota a los siguientes consejos.

Paredes

Los colores neutros aportan un toque de sofisticación, así que siempre van bien en las casas lujosas. Si pintamos las paredes de estas tonalidades, se puede combinar con facilidad con los muebles y otra decoración, creando un ambiente ideal. En el caso de que te parezca demasiado aburrido, puedes agregar detalles con texturas diferentes o sumar colores en ciertas partes. Si te gusta el color, elige máximo dos, sino la casa se ve demasiado cargada.

Elige colores neutros para pintar o decorar el hogar. Imagen de Freepik.

Cojines

Los cojines son elementos decorativos que dan un toque acogedor a cualquier espacio e incluso lo transforman. Puedes decorar la sala y probar con diferentes colores, diseños y texturas que complementen con la decoración existente. Eso si, no te excedas y de repente llenes el sofá con estos elementos, porque se verá demasiado sobrecargado.

El baño

El baño es un espacio esencial en el hogar, ya que todas las visitas pasan por él. Lo ideal es pintarlo de colores neutros, como dijimos anteriormente. Además, es importante que no haya demasiados elementos en las repisas o el lavabo, porque genera una sensación de desorden. Puedes incluir muebles de gran tamaño, una planta y espejos para que parezca más grande.

Los cuadros son un elemento para decorar la casa. Imagen de archivo.

Cuadros

Para rellenar las paredes de casa puedes colgar diferentes cuadros o espejos. Dependiendo tu gusto puedes elegir piezas de diseño, reliquias familiares o simplemente puedes hacerlo tu mismo y elegir los colores y el diseño que prefieras. Elige las opciones que más te gusten, pero no cuelgues demasiados.