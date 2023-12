Netflix: la miniserie de solo siete capítulos mejor valorada por la critica

Netflix incorporó una miniserie de tan solo siete capítulos que promete atrapar a todos los suscriptores de la plataforma. Si eres de aquellos que adoran las series con tramas juveniles, cómicas y livianas, esta es la mejor opción para que disfrutes en tu próximo fin de semana.

Se trata de The end of the f***ing World, o en español Esta mierda me supera. La serie se estrenó en 2020 pero ha repuntado en vistas y sigue el camino para colarse entre lo más visto de la plataforma. Esta historia mezcla a la perfección un poco de drama con una historia sobrenatural que te atrapará en instantes.

Esta serie de Netflix está basada en la novela gráfica homónima de Charles Forsman, en la cual se narra la historia de una adolescente con algunos poderes. Pero a pesar de tener estas increíbles habilidades, las cuales le permiten hacer múltiples tareas, la protagonista lucha por mantenerlas ocultas.

No te pierdas el tráiler de esta serie de Netflix

De hecho, la miniserie comienza con la frase: “Voy a parar la cabeza. Solo no hacer nada. No decir nada. Es la única manera en que puedo asegurarme de no hacer daño a nadie. Solo mezclarme con el puto fondo”. Una expresión que demuestra el gran esfuerzo de Syd, el personaje principal, por ocultar sus habilidades sobrenaturales.

En la miniserie también se mostrará cómo la protagonista luchará con un enorme problema. Syd es un poco extraña y tímida pero su comportamiento tiene una explicación. Si bien estas características las heredó de su padre, la pérdida de un ser querido las profundizará aún más.

Otras de las temáticas que abordará esta serie de Netflix es la sexualidad de la protagonista. Al principio, Syd luchará contra los sentimientos hacia su vecino de toda la vida. Pero luego notará que estaba equivocada, una situación un tanto extraña le hará darse cuenta que su corazón le pertenece a su mejor amiga.

A el 78% de los espectadores les gustó esta miniserie. Foto: Netflix.

Esta serie cuenta con la actuación de Sophia Lillis, quien ha trabajado en éxitos cinematográficos como Calabozos y dragones, IT, Gretel y Hansel. Si te gustaron las series como Merlina, Sex Education, 13 Reason Why, The end of the f***ing World puede ser tu mejor opción para disfrutar el próximo fin de semana.