Con un vestido total white, Juliana Awada se lleva todas la miradas

Juliana Awada, la ex primera dama presidencial, deslumbra a sus 49 años con un vestido total white. La empresaria de la moda se destaca por marcar tendencia con sus vestimentas. Siempre con un gran toque de elegancia y glamour, Awada comparte sus looks con sus 2 millones de seguidores en Instagram junto con imágenes de vacaciones con su familia o haciendo deportes o incluso cuidando su huerta.

La esposa de Mauricio Macri tiene desendencia sirio-libanesa, y en ocasiones ha declarado que ama cocinar la comida típica de esos países. Platos típicos de la cultura árabe que requieren tiempo y dedicación, como puré de berenjenas o de garbanzos, tabule, hummus de remolacha, falafel y labneh.

Juliana Awada comparte su día a día con sus seguidores. Fuente: instagram @juliana.awada

Ahora, la empresaria y diseñadora deslumbró con un look que no pasó desapercibido. Juliana compartió una imágen en sus redes sociales con motivo de celebrar el Día Internacional del Mate y rápidamente la públicación se llenó de likes. En menos de un día, Awada recogió alrededor de 50 mil me gusta y cientos de comentarios halagando su figura e imágen. "La primera Dama más distinguida que tuvimos,te extrañamos", "eterna Primera Dama", se puede leer.

En la publicación, la podemos ver feliz disfrutando del calor luciendo un vestido blanco súper trendy. La prenda cuenta con falda larga, botones al frente, cuello en V y mangas 3/4. Además, Juliana Awada completó el look con su pelo suelto, con ondas y hacia el costado. Además, usó lentes de sol y, por supuesto, tenía su mate en la mano.

Juliana Awada con un mate en el Día Internacional del mate. Fuente: Instagram @juliana.awada

Una vez más, Juliana Awada demuestra que el tiempo no pasa pasa ella. Y que vaya donde vaya, se lleva todas las miradas. Así, lo podemos comprobar con cada publicación que sube compartiendo con su familia o al aire libre, donde con cada imágen se convierte en noticia.