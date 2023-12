Silvina Escudero rompió el silencio y contó por qué está atravesando un mal momento

Silvina Escudero es una de las mediáticas más reconocidas de la farándula. Cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en su Instagram, dónde comparte fotos modelando su figura perfecta e imágenes junto a su pareja. Silvina, de 40 años, este año decidió alejarse de los medios para poder culminar sus estudios como locutora en la universidad, tarea que llevó a cabo con éxito. Además, en cuanto a su vida personal, Escudero sigue casada con Federico, un hombre de bajo perfil en los medios.

Últimamente, a la pareja la rodearon rumores de que estaban atravesando una crisis y que la hermana más pequeña de Vanina Escudero no se encontraba pasando un buen momento. Esto fue debido a algunas publicaciones en redes sociales. La bailarina escribió: "Pasada la crisis, quedate con el que te llamó, escribió o se preocupó por saber cómo estabas".

Silvina Escudero junto a su marido Federido. Fuente: Instagram @escuderosilvina

La modelo y conductora fue consultada por el medio Ciudad si ésta situación era verdad. A lo que ella contestó "No estoy pasando un buen momento como para poder hablarlo". Aunque no reveló detalles, se mostró esperanzada, mencionando que sus amigos la alientan a expresarse cuando se sienta fuerte: "Confían en que lo voy a superar".

Igualmente, aunque Silvina Escudero dió estas declaraciones, admitió que no está atravesando un mal momento ni una crisis con su pareja, sino, que se trata de otras problemáticas. "Está todo bien con Federico. Esto lo atravesamos juntos", dijo la bailarina. La mediática no quiso ahondar más sobre cuáles son las causas de su malestar.

Silvina Escudero habló sobre el rumor de su crisis matrimonial. Fuente: Instagram @escuderosilvina

Igualmente, Silvina Escudero, compartió un video recientemente en su cuenta de Instragram en el que afirma “Quería agradecerles todos por sus mensajes amorosos, el tiempo. Me llenaron de frases, de mensajes tiernos. Saben que me copan las frases y te ayudan a salir en los momentos malos. Y los animales, que te ayudan a curar el alma”. Y luego, continuó con el mensaje “Para los que me siguen desde hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva que siempre se queda con lo importante en la vida y para mí son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda su vida y hoy cosecha”.