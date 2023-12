Romina Malaspina se da un chapuzón en el mar y conquista corazones

Romina Malaspina no pasa desapercibida en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la ex participante de Gran Hermano, cuenta con dos millones y medio de seguidores que están pendientes de absolutamente todo lo que sube y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones.

Romina Malaspina no pasa desapercibida en Instagram

Así ocurrió con el último video que compartió desde Antártida. En las imágenes se la ve a Malaspina desafiando a las bajas temperaturas al darse un chapuzón en el mar. "Un hada en la Antártida", escribió una de las usuarias y otra expresó: "No sé si me hubiera animado".

Mira el video de Romina Malaspina

Antes de este video, Malaspina subió otra serie de fotografías y contó: "Puedo conectarme al WiFi en el medio de la Antártica solo cuando Elon Musk y su internet privado lo permiten. Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares".

"I’m SO grateful with the universe for all amazing things I’m living in this moment (en español: soy muy agradecida con el universo por todas las cosas asombrosas que estoy viviendo en este momento)", añadió.

Romina Malaspina, bellísima

Por último, Malaspina señaló: "Tengo mucho más para mostrarles pero creo que voy a ir subiendo todo eso después de que los aliens me devuelvan al mundo real así no me pierdo ninguna aventura acá. Espero que estén muy bien también, los mantengo informados".