La rutina matutina de Ninel Conde para tener una figura envidiable a los 47 años

Ninel Conde, reconocida actriz y cantante mexicana, a sus 47 años, se destaca en las redes por su envidiable figura tonificada. Su rutina diaria de cuidado físico y hábitos saludables son pilares fundamentales en su estilo de vida, cosa que sus millones de seguidores admiran y quieren implementar en sus vidas.

Para mantener su figura, Ninel Conde se enfoca en una combinación de ejercicio regular y una dieta balanceada. Suele comenzar sus mañanas con sesiones de entrenamiento físico que incluyen ejercicios de cardio, entrenamiento de fuerza y rutinas de yoga o pilates para fortalecer y tonificar su cuerpo.

En Instagram, Ninel suele compartir cuáles son sus fórmulas para lucir sus curvas tonificadas en todo momento. Por supuesto, se trata de una combinación de entrenamiento diario y buena alimentación. “¡Feliz martes, mis bombones! Hoy comparto mi rutina matutina; es fundamental mantener una práctica diaria, saludable, ya que brinda estabilidad y bienestar, además de ayudarte a comenzar el día con una mente y cuerpo positivo”, escribió Conde en el posteo de Instagram donde reveló su rutina.

Ninel Conde luce una figura envidiable a sus 47 años. Foto: Instagram @ninelconde

En el posteo, Ninel reveló que escoge tomar dos pastillas que ayudan a limpiar el hígado y que pueda metabolizar bien todo lo que come. “Después de esto me tomo mi agua con limón y vinagre de manzana orgánico. Es bien importante porque te ayuda a la digestión, te desinflama”, comentó la actriz de “Rebelde”. Pero eso no es todo, en su desayuno Conde consume un poco de papaya, cafecito y un poco de avena con un tercio de manzana, colágeno y nueces, para ir con energía a entrenar.

Mira el video de Ninel Conde

