One Piece: así de hermosa se vería Nico Robin si fuera una mujer real, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial sorprendió a todos los fans de One Piece. Es un hecho que la IA ha permitido que los artistas y fans traspasen todos los límites de la creatividad. Cientos de ellos han pedido ayuda a la Inteligencia Artificial para dar vida a sus personajes favoritos.

Nico Robin tiene 30 años. Foto: MundoSport.

Como el caso de Nico Robin, personaje de One Piece. Este anime cuenta una serie live action que fue todo un éxito. Sin embargo, no todos los personajes de esta serie han podido tener su versión real. Por eso, muchos fans no han podido esperar y han acudido a la Inteligencia Artificial.

¿Quién este personaje de One Piece?

Nico Robin es uno de los personajes de este famoso anime. Ella es la única superviviente del Clan de Ohara y es parte de los Piratas de Sombrero de Paja. Además es una arqueóloga muy importante dentro de su equipo y cuenta con la habilidad de hacer crecer partes de su cuerpo en otras superficies.

En cuanto a su apariencia, Robin es una mujer alta, esbelta y de piel morena. Su cabello es oscuro y sus ojos son de un color marrón intenso. Sin embargo lo que caracteriza a este personaje es su vestimenta.Su vestuario es llamativo, colorido y siempre aparecen escotes y minifaldas.

La recreación hecha por la IA

Así se vería Robin de One Pice. Foto: Instagram.

La Inteligencia Artificial le dio vida a este personaje a través de una serie de fotografías. En ellas se muestra a Nico Robin con una mirada intensa y belleza exótica. La IA respetó a la perfección la esencia de este personaje y sus resultados acumularon miles de likes en Instagram.