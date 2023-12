Si hay algo que tiene Netflix es que tiene una amplia variedad de brillantes títulos para todos los gustos y edades. Es por eso que es la plataforma de streaming más popular del mundo. Si aún no te decides qué elegir, aquí te recomendamos una atrapante miniserie de cuatro capítulos que es ideal para disfrutar de un tirón.

Así nos ven (When They See Us, su título original) es una producción estadounidense de 2019 creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay. Es para mayores de 16 años y está basada en una historia real.

Netflix: la atrapante miniserie de cuatro capítulos que es ideal para ver de un tirón

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Cinco adolescentes de Harlem quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park". Tiene como referencia el caso de la corredora Trisha Meili acaecido en 1989. Se centra en las vidas y las familias de los cinco jóvenes sospechosos que fueron falsamente acusados y procesados por el ataque y la violación de la mujer.

La miniserie está protagonizada por Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake y Kylie Bunbury, entre otros.

El objetivo principal de esta producción es recalcar la injusticia y la discriminación por parte del sistema policial y judicial contra la raza afroamericana e hispanoamericana.

