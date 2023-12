Romina Malaspina es una de las ex Gran Hermano que más seguidores tiene en las redes sociales. En Instagram sus publicaciones se llenan de corazones y comentarios casi al instante. Las nuevas fotos que compartió no fueron la excepción.

"Hola. Puedo conectarme al WiFi en el medio de la Antártica solo cuando Elon Musk y su internet privado lo permiten. Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares. I’m SO grateful with the universe for all amazing things I’m living in this moment (en español: soy muy agradecida con el universo por todas las cosas asombrosas que estoy viviendo en este momento).

Las nuevas fotos de Romina Malaspina que se llenaron de corazones

Y agregó: "Tengo mucho más para mostrarles pero creo que voy a ir subiendo todo eso después de que los aliens me devuelvan al mundo real así no me pierdo ninguna aventura acá. Espero que estén muy bien también, los mantengo informados".

Sus admiradores le dejaron mensajes: "Que belleza por dios. Y bueno, atrás se ve el paisaje...", "Mereces lo que te da la vida lo mereces bonita Romi de corazón", "Hermosa, merecidísimo", "Una princesa", "Un fuego entre tanto frío" y "Linda Romi", son algunos de los que se alcanzan a leer.

Así se veía Romina Malaspina cuando ingresó a Gran Hermano

Hoy, Malaspina está alejada de las cámaras de TV. Sus inicios en el mundo del espectáculo fueron en 2015 cuando ingresó a Gran Hermano, el reality show que acaba de regresar a la pantalla chica. En esta nueva edición, 22 nuevos participantes entraron a la famosa casa.