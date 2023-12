Conoce a Wiener, la perrita salchicha que batió récord al dar a luz a varios cachorritos

Los perros salchichas, conocidos por su cuerpo alargado y patas cortas, pueden tener camadas numerosas de cachorritos, asombrando a los humanos con cada récord que baten. Estos adorables caninos, también llamados dachshunds, son cariñosos, valientes y leales, siendo una raza popular en todo el mundo.

Su apariencia única y su tamaño compacto los convierten en mascotas encantadoras para muchos amantes de los perros. A pesar de su pequeño tamaño, los perros salchichas tienen una personalidad vibrante y amigable, lo que los convierte en compañeros ideales para muchos hogares. Y, como decíamos al comienzo, se trata de una raza que suele sorprender con el número de cachorros que pueden dar a luz. Es más, en los últimos días, se viralizó la noticia de que una perra salchicha de Inglaterra tuvo a una cifra considerable de hijos, por lo que habría roto un nuevo récord.

De acuerdo con la agencia de noticias SWNS, se trata de Winnie, una perrita de tan solo tres años de edad que dio a luz a once cachorritos en septiembre pasado. La mascota de Rayma Jones vive cerca de Leicester, Inglaterra, sitio donde tuvo tal cantidad de peluditos. "Seguí contándolos una y otra vez. Me sorprendió tanto que seguía esperando que ella sacara otro cuando yo no estaba mirando”, dijo la dueña de la famosa perrita.

Winnie tuvo 11 cachorros. Foto: Instagram / Página 12

“Ella es una gran madre. Me abruma que ella pudiera haber tenido un número récord mundial de cachorros. Miré en línea y no lo podía creer”, señaló sorprendida Jones. Es más, la mujer contó que se fue a dormir pensando que su mascota ya había terminado de dar a luz, pero que el día siguiente se dio cuenta de que ya tenía once cachorritos, es decir, un par más de los que había contado al anochecer.

Mira el video de los perros salchichas

Si bien Guinness World Records no lleva ningún registro de la cantidad de cachorros que tienen los perros salchichas, se supo que en 2021 Cheesecake, otra perrita, tuvo a diez, por lo que Winnie habría superado el récord con un cachorro más.

La postal que recorre las redes. Foto: Instagram / Página 12

Finalmente, el color del pelaje de los cachorritos también llamó la atención de la mujer inglesa, quien comentó: “Ella es torda plateada y cinco de sus cachorros son completamente plateados con manchas negras. Otros tres son de chocolate y tres son de color negro y fuego”.