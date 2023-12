Sorprendente: estos son los colores que pueden percibir tus mascotas

Seguro has escuchado diferentes teorías acerca de qué colores puede ver tu mascota. Algunos asegurán que un perro puede ver en blanco y negro mientras otros sostienen que un can puede captar varios colores de la naturaleza. Sin embargo, un estudio científico dio una pista sobre este asunto.

La visión de los perros es una de las temáticas más estudiadas. Foto: Archivo.

Días atrás se publicó un artículo titulado ¿Qué ven los perros?, en él se revelaron los resultados de una intensa investigación y estos fueron sorprendentes. Según los científicos, un perro puede ver muy pocos colores. Sin embargo, estos análisis siguen en curso ya que podrían encontrarse nuevos resultados.

¿Qué colores puede percibir un perro?

Un perro solo tiene dos células fotorreceptoras de cono que son las responsables de dar la visión de los colores. Estos corresponden a sensibilidades de onda corta y onda larga. Esto último quiere decir que estos animales peludos solo pueden percibir los colores amarillo y azul.

De todas formas existen otros estudios que aseguran que un can puede captar más colores, incluso algunos definen que los caninos pueden percibir la luz ultravioleta a pesar de no contar con un pigmento visual UV. Este tema de investigación parece nunca llegar a su fin ya que los científicos no logran llegar a una sola conclusión.

Los perros tienen una gran visión nocturna. Foto: Archivo.

Sin embargo, los veterinarios no se han dado por vencidos y siguen investigando la visión de las mascotas. Este es un tema que siempre es tendencia ya que no solo existen teorías sobre los colores que puede percibir un perro, sino que se especula que un canino puede percibir fantasmas o seres extraños.