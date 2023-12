Mascotas: esta es la planta que todos tienen pero que es muy peligrosa para tu perro o gato

Se acerca la Navidad y las decoraciones de hogar empiezan a verse. Durante esta época debes proteger a tu mascota de la pirotecnia o fuegos artificiales, aunque también de los alimentos calóricos y altas temperaturas. Pero además hay una planta que es común para decorar hogares y que podría poner en riesgo la vida de tu perro o gato.

Si tienes en tu casa la flor de Pascua sería mejor que la retires de tu hogar o que la cambies por alguna flor artificial. Si tu mascota se expone a ella es posible que presente ciertos problemas de salud que podrían llegar a poner en serio peligro la vida de tus compañeros animales.

Esta es la flor de Pascua. Foto: Archivo.

La flor de Pascua es altamente tóxica. La savia de esta planta es de color blanco y se encuentra en el interioir de su tallo y hoja. Muchas veces, tu perro o gato sentirá curiosidad por este líquido y se acercará a él para inspeccionar, pero por supuesto, tu mascota no sabrá que se acerca a un gran peligro.

La intensidad de la intoxicación puede variar. Si tu perro o gato solo se acercó, las consecuencias no serán tan graves; pero si tu mascota ingirió este líquido deberías estar muy atento. Si notas que tu compañero animal tiene irritación en su piel, problemas de vista, salivación en exceso, vómitos y diarrea, deberías acudir con urgencia a un veterinario.

Si tu perro está decaido deberías acudir al veterinario. Foto: Archivo.

Los expertos recomiendan no utilizar esta flor para decorar el hogar ya que puede ser perjudicial para la salud de sus mascotas. Ellos sugieren adquirir flores sin olor para no llamar la atención de tu perro o gato u optar por otras flores que no contengan toxinas que pongan en peligro la vida de sus compañeros peludos.