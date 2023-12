La China Suárez cantó en vivo en compañia de sus hijos Amancio y Magnolia

La China Suárez suele ser noticia por cada una de sus publicaciones que comparte con sus millones de seguidores. Además, la joven actriz de 31 años lanzó hace poco tiempo su carrera como cantante, la cual está explotando. La China Suárez está marcando constantemente tendencia y siempre sabe como posicionarse como una de las famosas más influyentes de Argentina.

Además de su carrera profesional, Eugenia Suárez es madre full time de tres pequeños: Rufina, hija de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, fruto de su matrimonio con el chileno Benjamín Vicuña. La más grande se encuentra de vacaciones con el actor argentino en las Islas Canarias, por lo que la artista dió su última presentación junto a los más chiquitos.

La China Suárez interpretando canciones de su último disco

La China se presentó en el shopping de Alto Palermo para interpretar por primera vez en vivo su último lanzamiento, Corazón de cartón. Allí se la vió interpretando varios de sus canciones frente a un gran público que se convocó para escucharla. En las redes sociales se viralizó un video en que ella se encuentra cantando y manteniendo a su hija en brazos.

El video tiene un aspecto cómico ya que en plena canción "Ya no quiero verte", tema que interpreta junto a "El polaco", el pelo de Magnolia se enganchó con el aro de su madre. La China debió interrupir su voz para desengancharselo y en el medio bromeó al decir "Chicos, ser madre hoy. No podía no pasarme nada”,". Los fans comenzaron a aplaudir en señal de apoyar lo ocurrido.

Mirá el video

De esa forma, Maria Eugenia Suárez muestra sus mejores facetas, tanto profesional como personal. Además, la artista suele compartir la vida junto a sus hijos en su Instagram para más de 6,5 millones de personas que la siguen.