Lourdes Sánchez bailó encendida para la cámara y se llevó todas las miradas

Lourdes Sánchez es una de las bailarinas más virtuosas de la última edición del Bailando. Tanto en la famosa pista del programa de TV, como en sus redes sociales, no pasa desapercibida. Ahora, en Instagram compartió un video que se llevó todas las miradas.

Lourdes Sánchez, lindísima

"Encendida, ¿por?", escribió junto a las imágenes que se llenaron de corazones y comentarios. "Quién pudiera ser vos, Lourdes", "Una bomba. Es una hermosa mujer y excelente bailarina", "Fuega", "La mejor de todas", "Tiene estilo, es profesional, es fina. Merece ganar", "La más hermosa del Bailando" y "Pocas pueden bailar como vos", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Mira el video de Lourdes Sánchez

En su última participación en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, el conocido cantante de trap Ecko acompañó a Sánchez. Al aire, ella contó el consejo que le dio El Chato Prada, su pareja. "Le mostré el primer ensayo y él me dio permiso de hacerlo así. Me dijo que me metieran más mano. Entonces vine y le dije a Ecko y así salió", reconoció la bailarina.

Además, hace un tiempo, confesó que él le propuso tener encuentros con otras personas. “Pablito quiere abrir la pareja, pero yo no. Quiere que yo también. Pero yo no quiero porque soy celosa. Con el Chato cuando lo hablamos le dije que cero amigos, cero gente conocida”, detalló Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez y El Chato Prada

Si bien lo hablaron más de una vez, ella prefiere, por el momento, no experimentar el poliamor. "En un momento de calentura, hemos hablado un montón de cosas. Me calienta solo hablarlo sí. Hasta ahí llego, pero de ahí a concretarlo… pero en el momento nos suma”, admitió.