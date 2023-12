El candente look de Sol Pérez que levantó la temperatura en vivo

Sol Pérez, reconocida por destacarse como una de las personalidades más bellas y simpáticas en el mundo del entretenimiento, se ha destacado por su presencia en la televisión argentina y su creciente influencia como personalidad en redes sociales.

Su incursión en la televisión comenzó como "Chica del Clima" en el programa deportivo “Sportia”, donde su carisma y belleza capturaron la atención del público. Este rol le brindó visibilidad y la catapultó hacia otros proyectos televisivos. Más tarde, Sol participó en programas de entretenimiento y realities, consolidando su posición como una figura popular en la pantalla chica.

Sin embargo, fue su presencia en las redes sociales, especialmente en Instagram, lo que amplificó su alcance y le permitió conectarse directamente con sus seguidores. Con publicaciones que muestran su estilo de vida, rutinas de ejercicios, moda y belleza, Sol Pérez se convirtió en una influyente figura en el mundo digital. Su habilidad para mantener un perfil atractivo y su cercanía con sus seguidores la han posicionado como una referencia para muchos jóvenes.

Sol eligió el verde para brillar en el show. Foto: X (Twitter)

Además de su carrera en la televisión y redes sociales, Sol incursionó en el mundo del fitness y el modelaje, aprovechando su popularidad para incitar a un estilo de vida saludable y motivar a sus seguidores de Instagram a llevar una vida activa. Y, por supuesto, en dicha red cautiva a todos al mostrar cada uno de los looks que resaltan su figura.

Mira el video del look de Sol Pérez

Precisamente, con el regreso de Gran Hermano 2023, Sol Pérez volvió a encender las redes al presumir un look candente y llamativo en cada emisión. Y, el jueves 14, la diva de 30 años provocó suspiros con un vestido escotado full verde. “Verde que te quiero verde”, escribió Pérez en Instagram y, enseguida sus seguidores comentaron: “Esta es la Sol que me gusta no tanto la de las pelucas”; “Ya no sé qué carajo comentarte”; “Cómo no voy a ser tu fan? Admiro ese cuerpazo y tú belleza toda”; “No bueeeeeeeeeno MARIAAAAAAAAAA”; “Por fin un oufit que te se nota tu cuerpo”; “Queeeeeee preciosa”; “es muy: It's Britney, bitch!!!!”; “Dios santísimo”.