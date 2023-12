Desde punta del este, Cinthia Fernández sorprendió con su vestido playero

Cinthia Fernandez es una de las modelos y panelistas argentinas con más renombre en la actualidad. Esta estrella de la televisión de 35 años, ahora es tendencia por mostrar en sus redes sociales su look veraniego desde Punta del Este, en Uruguay. Allí se encuenta con sus dos hijas disfrutando de la playa y el sol.

La publicación de la modelo en Instagram se llenó rápidamente de me gusta, sus más de 5,9 millones de seguidores reaccionaron al carruosel de fotografías, superando los 69400 me gusta. Además, se pueden leer comentarios positivos para ella y sus hijas: "Que grandes y hermosas están", "Son un amor esas niñas", entre otros.

Cinthia Fernandez junto a sus dos hijas. Fuente: Instagram @cinthiafernandez

El look de verano que eligió Cinthia Fernandez fue uno negro tejido al crochet con un punto ancho e incrustaciones brillantes. Además, abajo luce una microbikini negra. Como accesorio, la modelo eligió lucir una riñonera negra. Con este outfit la modelo marca tendencia y cierra el año como una diosa.

Hace unos días, la panelista de televisión fue noticia al ser internada, estando de vacaciones. Cinthia mostró en sus redes sociales que se lastimó el dedo gordo del pie. "Siempre triunfando.... Creo que me fracturé", escribió en una historia, donde muestra la zona de la lesión.

Cinthia Fernandez luce su figura perfecta con un vestido a crochet. Fuente: Instagram @cinthiafernandez

Finalmente, la bailarina y panelista precisó que no se trató de una lesión, aunque le recomendaron reposo por unos días. “No me quebré, pero me rompí la capsulita, que es lo que une un hueso con el otro. Me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas", detalló, apenada por la situación.

