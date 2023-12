Lectura del ángel de la guarda para este 14 de diciembre para Escorpio, Sagitario y Capricornio

En la cosmovisión de diversas religiones, se sostiene la existencia de un ser celestial designado como ángel de la guarda o ángel custodio. Su propósito es velar por la protección, guía y dirección de una persona a lo largo de su vida, guiándola hacia la senda de la iluminación y la vitalidad. Tanto en momentos buenos como en desafíos difíciles, los devotos buscan el auxilio de estos seres celestiales, y estos responden infundiendo esperanza, fortaleciendo la fe y brindando consuelo en medio de las adversidades.

Esto se puede relacionar directamente con los signos de la astrología, puesto que cada signo tiene un ángel para su protección. A continuación, te dejamos los mensajes especiales que tienen para Escorpio, Sagitario y Capricornio para hoy, 14 de diciembre de 2023. Muchas veces, la interacción entre los individuos y sus ángeles de la guarda se convierte en un vínculo espiritual que aporta orientación y apoyo.

Los ángeles de la guarda son una cuestión de fe. Imagen de Freepik.

Escorpio

Escorpio es el octavo signo del zodiaco y se asocia a los individuos nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. El mensaje del ángel Azrael para este 14 de diciembre va dirigido al estilo de vida que llevas. Sería conveniente que hagas algo para bajar los altísimos niveles de estrés que tienes, ya que despiertan una ansiedad muy grande en ti. Por otro lado, intenta aliviar tu corazón, mereces un gran amor.

Sagitario

Sagitario es el noveno signo de la astrología y abarca a las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. El ángel Zadaquiel tiene un mensaje muy especial para tu espiritualidad. No te castigues pensando cosas que no son, o incluso por algunos errores que has cometido, intenta perdonarte de corazón. Saca de tus pensamientos todas las cuestiones negativas que te afectan, porque se vienen fechas para agradecer y estar feliz.

Aquí dejamos mensajes para Escorpio, Sagitario y Capricornio. Imagen de Freepik.

Capricornio

Capricornio es el décimo signo del zodiaco y se asigna a quienes nacieron entre el 23 de diciembre y el 20 de enero. El ángel Cassiel tiene un mensaje para el día de hoy. Procura cuidarte en el ámbito de la alimentación, ya que no has estado comiendo saludable. Es difícil no dejarte llevar por las tentaciones, pero a veces hace falta que incorporar algunas comidas más sanas.