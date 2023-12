No es la primera vez que Romina Malaspina llama la atención en Instagram frente al espejo. Ahora, lo hizo con una sorpresiva declaración. Sucede que la ex Gran Hermano está en una región de Chile que no tiene altas temperaturas. "Me verán vestida como un oso polar los próximos 7 días (o quizás no)", expresó.

La sorpresiva declaración de Romina Malaspina frente al espejo: "Me verán vestida como..."

Malaspina saltó a la fama gracias a GH, el reality show que acaba de regresar a la pantalla chica. En esta nueva edición, entraron 22 nuevos participantes a la casa más famosa de la pantalla chica.

Si bien el paso de Malaspina por el ciclo de Telefe fue breve, le permitió abrirse camino en los medios. Así, participó en otros programas similares en Chile y España. En 2020 regresó a la TV argentina y condujo uno de los noticieros de Canal 26. Sus prendas causaron gran revuelo y no hubo quien no hablara sobre ella.

Romina Malaspina en Canal 26

Inquieta, después de unos meses, dio un paso al costado del proyecto. "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí", reconoció Malaspina en ese entonces.

Y explicó: "No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle COLOR". Así, se abrió camino en la música.