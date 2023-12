La película que es tendencia en Netflix llena de suspenso y con Gael Garcia Bernal

Netflix suma a fin de año grandes producciones de películas y series. El gigante del streaming agregó el film "Viejos" y ya es tendencia en la plataforma. Esta película que te mantendrá pegado a la pantalla por 108 minutos está protagonizada por Gael García Bernal y aunque en cines se estrenó en el año 2021, Netflix acaba de adquirir sus derechos para distribuirla y ya se encuentra en el Top 10.

El director de la película es M. Night Shyamalan. El indio-estadounidense es reconocido por haber estado nominado al Oscar por su película The Sixth Sense (Sexto sentido). Además, ha dirigido otras grandes películas como El protegido, Señales, The Village, Lady in the Water. El elenco por su parte, no sólo cuenta con la gran actuación de por Gael García Bernal, sino también podemos ver a Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Abbey Lee, entre otros.

En la película, los hijos comienzan a crecer rápidamente. Fuente: Netflix

De qué se trata “Viejos”

"Viejos" u "Old" como indica su título original, sigue la historia de una familia conformada por un matrimonio en crisis y sus dos hijos: un pequeño de 6 años y una niña de 11 años. La familia se encuentra de vacaciones en un resort al lado de una playa paradisíaca. Allí, el personal del hotel los invitará a una solitaria playa. Ellos aceptan y emprenden el viaje junto a otros: un médico, una anciana, un enfermero y un rapero.

Una vez allí las cosas comienzan a suceder en tiempos extraños que desconciertan a los protagonistas. Pues, descubren que el lugar los está haciendo envejecer rápidamente. Los turistas atrapados en aquella playa, intenterán hacer de todo para escapar, ya que su vida se está reduciendo a un día.

Todos los protagonistas de la película tienen algo en común y por eso están en la playa. Fuente: Netflix

Si eres fan del terror psicológico esta película es para tí. Además, te adentrarás en el suspenso y en esta trama para descubrir qué es lo que ocurre en esta playa y que trama el personal del hotel con sus huéspedes.