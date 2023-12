El producto definitivo para dejar tu bañera nueva y que reluzca

No hay nada más placentero que contar con una bañera en casa. Al momento de alquilar o comprar un hogar, si tiene o no bañera puede ser definitorio. Aunque las duchas nos sirven y son efectivas, relajarse en una tina en agua caliente en nuestra propia casa, no tiene precio. El problema es cuando nos encontramos que algunas de estas bañeras son viejas y ya no están igual de relucientes que en el principio.

Para esto, existen métodos caseros que podemos poner a prueba para blanquear y limpiar la bañera, así devolverle la vida al baño. Con productos que seguramente tienes en tu hogar puedes preparar un éxitoso limpiador y desinfectante para esto, sin gastar un sólo peso. De esta forma, eliminarás todas las manchas y recuperaras el blanco rápidamente.

La bañera puede acumular suciedad, moho y otros agentes perjudiciales para nuestra salud. Fuente: Shutterstock

El producto definitivo para blanquear y limpiar tu bañera

Las propiedades del bicarbonato de sodio y el vinagre son reconocidas por aquellas personas que saben de trucos de limpieza. El bicarbonato de sodio es un desengrasante y blanqueador natural, mientras que el vinagre actúa como un excelente descalcificador. Para aplicar estos productos en nuestra bañera, primero debes espolvorear el bicarbonato de sodio y luego el vinagre. A continuación, espera media hora y cepilla bien las partes donde se encuentran lar manchas. Finalmente, enjuaga con agua.

Si el método casero anterior no te resulta del todo eficiente, puedes probar con este producto definitivo para limpiar tu bañera. Se trata del jabón neutro. Este es un producto ideal para recuperar el color blanco del baño, para empezar, debes mezclar en un recipiente el jabón con agua tibia. Luego, con una esponja o cepillo frotar la mezcla por todas las superficies de la bañera. Luego, enjuaga con abundante agua los productos.

Para evitar que la bañera se ensucie rápidamente, es recomendable enjuagar con agua después de cada uso y secarla con una toalla. Fuente: Shutterstock

Por último, un consejo que pocos conocen, es utilizar Coca-Cola para limpiar. Sí, así es. Esta bebida puede ayudarte a quitar las manchas díficiles de tu bañera. No es necesario utilizar una gran cantidad, sólo asegúrate de cubrir las áreas más sucias. Los ácidos que contiene este líquido trabajaran para descomponer la suciedad, así como actúa con las herramientas y aceros oxidados.