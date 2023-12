Graciela Alfano presume su bella figura en bikini y se llena de corazones a horas de cumplir 71 años

Graciela Alfano no pasa desapercibida en sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Ahora, se llevó todas las miradas al presumir su bella figura en bikini a horas de cumplir 71 años.

Graciela Alfano no pasa desapercibida con su belleza

"Pintó moverse así hoy. Muy slow motion, sintiendo cada milímetro de mi cuerpo mientras me muevo. Prueben, es toda una experiencia. Los quiero y los bendigo", escribió Alfano, quien celebrará un nuevo natalicio el 14 de diciembre.

Mira el video de Graciela Alfano

La actriz es de Sagitario y los nacidos bajo este signo zodiacal son personas a las que les gusta viajar, son muy necios, suelen ser profundos y ven más allá de las situaciones, asumen más de lo que pueden manejar, les gusta mucho aprender, son arriesgadas, tienen amigos en todas partes y no soportan las citas demasiado cursis.

Tal como contó en una entrevista con Teleshow, en su vida, Alfano pasó por todas las etapas. "Los años generan diversidad, porque nadie envejece igual. Entonces vos podés hacer lo que te da la gana y no meterte en ese código de ‘Ay, no entiendo, no sé cómo hacer’, Tenés que decir ‘wow qué desafío, le voy a meter, lo voy a hacer", expresó.

Graciela Alfano, bellísima

Además, en la misma nota, reconoció que si bien recibe muchas críticas, no le afectan porque aprendió a conocerse y a estar segura de ella misma “Me dicen muchas cosas, pero adentro mío siento una gran vitalidad”, manifestó Alfano.