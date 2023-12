Deberás ir preparado a tu cita: estos son los signos del zodiaco más aburridos, según la astrología

Si quieres conocer a alguien puedes recurrir a la astrología. Gracias a ella podrás saber cómo es una persona, sus comportamientos, preferencias y demás, conocerás esto a partir de su signo del zodiaco, ascendente, entre muchos otros. El horóscopo será más efectivo mientras más conozcas la carta astral de la persona.

Si se aproxima una cita o conocerás a una nueva persona y tienes muchas expectativas deberías saber que hay tres signos del zodiaco que son los más aburridos de todo. Por eso, tendrías que ir preparado para garantizar que sea una salida divertida e inolvidable para ti y la otra persona.

Los signos del zodiaco más aburridos

El primero de ellos es Piscis. Según la astrología este es uno de los signos del zodiaco que adoran estar en su casa y no les agrada la idea de conocer personas. Si has logrado que un Piscis acepte tu cita es todo un logro pero deberás saber que es probable que esté muy callado y no proponga temas de conversación.

Son Piscis las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Foto: Archivo.

El segundo es Aries. Este signo del horóscopo occidental es uno de los más fríos y serios. Hacer reír a un Aries es todo un desafío por lo que deberías ir con calma y sin preocupaciones. Si una persona de este signo ve que el otro está cómodo con su presencia, hará que aquella salida sea memorable.

Son Aries las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril. Foto: Archivo.

Por último se encuentra Acuario. Las personas regidas por este signo del zodiaco no disfrutan del sarcasmo e ironía, por lo que si lo tuyo es el humor negro y demás, deberías considerar salir con otro signo del zodiaco. Sin embargo es importante que tengas un primer encuentro para sacar tus conclusiones.