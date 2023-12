Si bien Mónica Ayos vive en México desde hace años, también tiene base en Miami (Estados Unidos). "Soy práctica y lo que parezca complejo lo simplifico. Logré que podamos manejamos de manera funcional tanto en familia como también individualmente, acorde al tiempo que conllevan las grabaciones de cada uno (que en su mayoría suceden en México) y ahí es cuando la base cambia a nuestro ‘hogar Azteca’ y al finalizar nuevamente retornamos a Miami", contó a Teleshow.

Mónica Ayos deslumbra con su bella figura a sus 51 años desde la pileta

Ahora, en Instagram, compartió una serie de fotografías desde América del Norte, en la pileta, con las que deslumbró con su bella figura a sus 51 años. "Les comparto mi otoño en esta parte del hemisferio", expresó junto a las postales.

Como era de esperar, recibió decenas de 'me gusta' y comentarios. "Por Dios, ¿podrán a esa edad? Diosa total", "Cada día más bella", "Hermosa", "Por favor, pasá la receta para verte tan bien", "Sos una sirena" y "Espléndida", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Mónica Ayos en Instagram

Hoy, Ayos es feliz y está conforme con la vida que lleva. "No me vería tan orgullosa de mi presente si me repito o me pongo a clonar patrones de hace 30 años atrás, creo que mi versión fue siempre hacia adelante, nunca di un paso atrás aún con lo fácil que resulta marearse y perderse en un mundo absolutamente globalizado por las redes", manifestó.

Y, en la entrevista, sobre su vínculo con Diego Olivera, agregó: "Nos mantenernos enfocados en nosotros y en seguir construyendo dentro de nuestro microclima sin tener tan presente la mirada del afuera, que muchas veces sin darnos cuenta termina haciendo alguna interferencia y eso fue acertado porque yo también aprendí a preservarme".