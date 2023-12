El curioso truco japonés para encontrar a tu gato perdido ¿Verdad o mito?

Los gatos son mascotas muy curiosas, por lo que si vivimos en una casa probablemente experimentemos que estos pequeños se van a pasear. La preocupación comienza para sus dueños cuando no aparecen por varios días. La desesperación por no saber si nuestro gato tiene comida o se encuentra en un lugar seguro hace que comencemos a pegar carteles o incluso acudamos a diversos métodos. Los japoneses tienen uno que supuestamente no falla y lo utilizan para encontrar a sus amigos de cuatro patas si se encuentra perdido.

Si tu gato sale a explorar, lo aconsejable es que te calmes y que esperes algunas horas porque probablemente conozca el camino a casa y pueda regresar. Los gatos tienen un instinto cazador muy grande por lo que esto los lleva a marcharse en busca de aventuras o incluso quizas porque solamente se encuentran aburridos.

Está en la génetica de los gatos ser seres aventureros. Fuente: Shutterstock

La leyenda japonesa para encontrar a tu gato

Si pasaron varias horas y todavía tu pequeño felino no regresa puedes poner en práctica esta historia japonesa. Cuenta la leyenda que si tu gatito se encuentra perdido debes preguntarle a los demás gatos del vecindario o de la calle donde está. Para esto le tienes que hablar seriamente y contarle que estás buscando a tu gato, con sus características y demás. Y que si lo ven, le pida que regrese a casa.

Si estás pasando por esta situación. buscando a tu mascota, haz la prueba. Los japoneses creen en la conexión y la comunicación entre los gatos, por ende, si sales y le preguntas a uno, ellos van a intentar transmitirle el mensaje.

Los gatos tienen diferentes formas de comunicarse entre ellos. Fuente: Shutterstock

Claramente, no existe evidencia científica que nos permita confirmar si esta historia es verdad o mito. Muchas personas afirman que luego de realizarlo su gato volvió al hogar. Por eso, ante la desesperación y la angustia de que tu amigo de cuatro patas se haya ido a vivir una aventura, puedes probarlo y de paso haces un recorrido por el barrio para buscarlo.